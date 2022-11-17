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Sakarya'da 'Fahreddin Paşa' anlatıldı

YAŞAM 17.11.2022, 14:18
Sakarya'da 'Fahreddin Paşa' anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türk İslam tarihine adını altın harflerle yazdıran “Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa” konulu panel düzenlendi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri “Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa” konulu panel ile devam etti.

Üstün askeri zekâsı yanında vatanperverliği ile Türk-İslam tarihine adını altın harflerle yazdıran Fahreddin Paşa’nın hayatı, AKM’de düzenlenen panelde ele alındı. Moderatörlüğünü Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi’nin gerçekleştirdiği panele, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu ve Yazar İsmail Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Programda ilçe belediye başkanları, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Haluk Selvi, “Bildiğiniz gibi, tarih müspet ilimlerden birisidir ve geçmişte yaşanan olayları ele alır. Tarih bugüne ve bize ibret verirken aynı zamanda da geleceğe dair de bazı olaylar vesilesiyle nasihatte bulunur. İnşallah bu akşam gerçekleştireceğimiz ve tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Fahreddin Paşa’yı konu edineceğiz. Bizler bu noktada hem kadim olan tarihimize hâkim olurken hem de geleceğe matuf olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olacağız” diye konuştu.

MEKKE VE MEDİNE’DE İTİBAR SAHİBİ BİR KOMUTANDI

Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Fahreddin Paşa’nın tarihte Medine kahramanı olarak bilindiğini ifade etti.

Yazar İsmail Bilgin ise konuşmasında, Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın önemli zaferlere imza atan çok büyük bir komutan olduğunu vurgulayarak, “Askerimize Mehmetçik ismini ilk defa Fahreddin Paşa vermiştir. Yazdığı bir bildiride Mehmetçiğimize özellikle dikkat edilmesi, sıcak havalarda nöbetlerin düzenli yapılmasını ve “Hangi komutanın askeri güneşten etkileniyorsa o komutandan hesap sorarım” diyecek kadar askerini seven ve değer veren bir komutandı. Yiyecek kıtlığına karşı tavukhaneler yaptırmış, hurma, sebze ve meyve bahçeleri oluşturmuş, süt haneleri kurdurmuş, su kuyuları yaptırmıştır. Bu anlamda Fahrettin Paşa, önce kendisini değil askerlerini düşünen oldukça fedakâr bir komutandı” diye konuştu.Panelin son bölümünde ise katılımcıların soruları cevaplanarak, çekilişle konuşmacıların kaleme aldığı ve Fahreddin Paşa’yı konu alan kitaplar hediye edildi.

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