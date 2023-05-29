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Sakarya'da Erdoğan coşkusu

YAŞAM 29.05.2023, 08:50
Sakarya'da Erdoğan coşkusu

Tarihi seçim zaferini kutlayan Cumhur İttifakı’na gönül vermiş binlerce kişi caddelere, sokaklara ve meydanlarına akın etti. Türkiye Yüzyılı'nın meşalesinin yakıldığı gecede şarkılar ve tezahüratlar hep bir ağızdan söylendi.SAKARYA (İGFA) - Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan'la 28 Mayıs Seçimleri'nde büyük bir zafer daha kazandı. 21 yıldır Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek için önemli reformlara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden zaferle çıkarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Sakarya ise kesin olmayan sonuçlara göre tüm seçimlerde olduğu gibi yüksek bir teveccühle Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en güçlü desteği veren şehirler arasında yer aldı. Verilerin paylaşılmasından sonra Sakarya'da binlerce seçmen ellerinde bayraklarla caddelere, sokaklara ve şehrin meydanlarına akın etti.

Cadde, sokak ve meydanlara akın

Her bir oy için Sakarya'yı karış karış gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve seçim öncesi yorulmadan çalışan AK Parti'nin tüm kademelerinde görevli isimler ve Cumhur İttifakı ortağı partilerin temsilcileriyle birlikte AK Parti İl Teşkilatı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kol kola yürüdü.

Meydandaki kutlamada Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, AK Parti 28. dönem milletvekili adayları Akif Adnan Dizer, Kürşat Kılıç, Rahmi Can Şeşen, MHP 28. dönem milletvekili adayları Ahmet Ziya Akar, Hüseyin Ekşi, Sezer Şengöz, ilçe belediye başkanları, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatları, teşkilat mensupları ve binlerce Sakaryalı vatandaş yer aldı.

"Umut, bereket ve huzur getirecek"

Şehrin dört bir yanında sokaklara akın eden Cumhur İttifakı’na gönül vermiş binlerce kişi, zafer türkülerini hep bir ağızdan söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tezahüratlar yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı kısa süre içinde dolup taştı. Bu kürsüden tüm Sakarya'ya seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli iradenin Türkiye'nin yarınlarına umut, bereket ve huzur getirecek bir karara imza attığını söyledi.

"Öyle bir kazandık ki hiç kimse kaybetmedi"

Yüce, "Türkiye Yüzyılı'na ilk adımı attık, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Şahlanış dönemine girdik, gözümüz aydın olsun. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz baki olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyen her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Milli irade aldığı bu kararla Türkiye'ye umut, huzur ve bereket getirecek olan günlere mührünü basmıştır. Hep birlikte çok çalıştık, sokak sokak, kapı kapı dolaştık. Öyle bir kazandık ki bu ülkede kimse kaybetmedi. Bu kutlu yürüyüşe en güçlü desteği Sakarya'nın vermesi de bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi. Yüce, konuşmasının sonunda Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" şiirini okudu.

"Sen ne güzelsin Sakarya"

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 'Sen ne güzelsin Sakarya' diyerek başladığı sözlerine, "Bu güzel bayramımıza şükürler olsun. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Adamlar yine kaybetti. Doğru adam doğru zamanda bir kez daha kazandı. Şimdi bu güzel zafere güzel bir dua gerekir” dedi ve Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini seslendirdi. AK Parti Milletvekili Murat Kaya, 2 aylık seçim sürecinde Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla adım atmadık yer bırakmadıklarını ifade ederek, “Şimdi ise bunun karşılığını aldık. Elhamdülillah. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte sürdüreceğiz. Ülkemizi 2053 ve 2071’e hazırlayacağız. Hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

"Liderinize huzur verdiniz"

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destekleriyle güç katan tüm Sakaryalılara teşekkür ederek, coşkularına ortak oldu. AK Parti Milletvekili Ali İnci ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Huzur bulduğum Sakarya’ diyor ve sizler ona bugün huzur verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm mazlumlar dua yaptı ve sizler bu duaya mukabele ettiniz. Sakarya il başkanlığımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar da, “Muhteşemsin Sakarya. Öyle bir ses verdiniz ki mazluma umut oldunuz. Zalimi titrettiniz. Mazlumları yetimleri yalnız bırakmadınız. Liderinize sahip çıktınız. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ise, “Bu gece mazlumlar şakılar söylüyor. Bosna, Doğu Türkistan, Kudüs şarkılar söylüyor ve hep bir ağızdan Recep Tayyip Erdoğan diyor. Şükürler olsun ki Cumhur İttifakı olarak hep birlikte çalıştık. Bir kez daha bu seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışan tüm Cumhur İttifakı teşkilatlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“En güçlü desteği Sakarya verdi”

Kapanış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise, “Muhteşemsin Sakarya. Bu gece tarih yazdın. Teşekkürler Sakarya” dedi ve ilçelere tek tek teşekkür etti: “Bu gece tarih yazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi; öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Bu süreçte Sakarya en güçlü desteği veren illerden oldu. Şimdi Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bundan sonra topu gelsin. Biz dünya liderimizi size yedirtmeyiz” dedi.

Kutlama için toplanan kalabalık daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı zafer konuşmasını ekranlardan izledi.

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