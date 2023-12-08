Sakarya'da engelsiz yürekler için anlamlı hareket

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelsiz yürekleri unutmadı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen anlamlı programda özel bireylerin el emeği sanat eserleri sergiye çıkarıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor.Özel günlerde, çok özel programlara imza atan Büyükşehir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de çok özel bir etkinlik yaptı.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) eğitim gören engelsiz yüreklerin el emeğiyle hazırladığı sanat eserleri, geniş çaplı bir organizasyonla sergiye çıkarıldı.

ProgramaSakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Ak Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Ak Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, Büyükşehir bürokratları, dernek yöneticileri, Büyükşehir’in engelli sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıl boyunca Engelsiz Hobi Kursları’nda becerilerini sanatla buluşturan kursiyerlerinbu anlamlı günde sergilenen eserleri büyük beğeni topladı. Ziyaretçilere özel tasarlanan ürünler, engelli bireylerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını gözler önüne serdi.

Kendi eserleri büyük beğeni toplayan engelsiz bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte etkinliğe hazırlanan engelli ekibin gösterileri ise programa renk kattı.

Büyükşehir, engelli sporcuları da unutmadı. Avrupa ve dünya çapında başarılar elde eden sporcuların başarı görüntüleri ekrana yansıtıldı. Video gösterimi sonrası sahneye davet edilen sporculara özel hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada,“El sanatları, müzik, resim gibi farklı alanlarda düzenlediğimiz kurslarda, katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal çevrelerini genişletme fırsatı buluyorlar. Şehrin 5 farklı noktasında kurulan Sosyal Gelişim Merkezlerimiz, engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve topluma entegre olmalarına destek veren önemli bir merkez olarak çalışmalarına devam ediyor” denildi.