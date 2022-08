Sakarya'da 'engelsiz yürekler'den ata binme heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde engelli bireylere yönelik eğitimler devam ediyor. İlk kez ata binen engelli bireylerin psiko-sosyal gelişimlerinin, fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.SAKRYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde engelsiz hobi atölyeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Her kesimden insanı, çocukları ve gençleri sosyal ortamlarda buluşturan, SGM’lerde son olarak engelli bireylere yönelik at binme etkinliği yapıldı. İlk defa ata binen engelsiz yürekler, eğlenip mutlu olurken fiziksel gelişimleri için yararlı bir etkinlik oldu. Psiko-sosyal gelişimlerinin yanı sıra fiziksel olarak da fonksiyonlarını güçlendiren at binme etkinliği büyük mutluluk yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Engelsiz hobi atölyelerimizde bir yandan kişisel gelişimlerini geliştirmelerini sağlayacak eğitimler sunuyor, bir yandan da sosyal etkinliklerle de motivasyonlarına katkı sunuyoruz. Son olarak engellilerimize fiziksel ve psikolojik olarak katkı sağlayacak at binme etkinliğimizi düzenledik. İlk defa ata binme heyecanını yaşayan engelsiz yüreklerle birlikte hayatlarında unutamayacakları bir aktiviteyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ denildi.