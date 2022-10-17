Sakarya'da 'engelsiz hobi'lerde eğitimler başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’lerde güz dönemiengelsiz hobi atölyeleri başladı. 16 farklı branşta eğitimlere katılan kursiyerler, yeteneklerini keşfediyor, sosyalleşiyor ve eğitim aldıkları branşlarda yeni bilgiler öğreniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi atölyelerinde yeni dönem başladı.

16 farklı branşta eğitim gören kursiyerler, hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenmenin ayrıcalığını yaşıyor. Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz marifetiyle SGM’lerde gerçekleştirdiğimiz engelsiz hobi atölyelerimiz başladı. Bu kapsamda engelli dostlarımız için farkındalık çalışmaları yürütüyor, hobi atölyelerimizi hizmetlerine sunuyor, hayata uyum sağlama konusunda kendilerine destek oluyoruz. 16 farklı dersten oluşan atölyelerimizde; Seramik, görsel sanatlar, ahşap boyama, engelsiz marifetli eller, mutfak, filografi, okuma yazma, hayat güvenliği, resim, takı tasarımı, bağlama, koro, piyano, halk dansları, drama ve ritim gibi geniş yelpazeye sahip birçok dersi engelli bireylerimizle buluşturduk” denildi.