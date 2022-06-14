Sakarya'da 'engelsiz' hobi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde pandemi nedeniyle ara verilen Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitimler başladı.SAKARYA (İGFA) - 8 farklı branşta gerçekleştiren atölyelerde engelli bireyler hem öğreniyor, hem de farklı alanlarda yeteneklerini keşfediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından engelli bireylerin yaz aylarında çeşitli aktivitelerle eğlenceli günler geçirmeleri için başlattığı Engelsiz Hobi Atölyelerinde, takı tasarım, ahşap boyama, filografi, halk oyunları, mutfak atölyesi, görsel sanatlar, geri dönüşüm ve okuma yazma gibi eğitimler verilerek engelli bireylerin hayata adaptesi sağlanıyor.

40 öğrenciyle başlayan eğitimlerin dışında, çeşitli gezi programlarıyla aktiviteler yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.