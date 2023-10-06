Sakarya'da engelsiz hobi atölyesinde yürek ısıtan etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geçtiğimiz hafta ders başı yapan Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı.SAKARYA (İGFA) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında kolları sıvayan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden sokak hayvanları için süt kutuları, yemlik, su ve mama kapları üretildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde geçtiğimiz hafta ders başı yapan Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, gerçekleştirdikleri ilk sosyal sorumluluk etkinliği ile yürekleri ısıttı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında kolları sıvayan öğrenciler, birbirinden değerli ürünlere imza attı.

Geri dönüşüm bilinci ile farkındalık oluşturarak gerçekleştirilen etkinlikte, Geri dönüşüm ve Ekoloji derslerinde öğrenciler pet şişeler ile su ve mama kapları, süt kutuları ile kuş evi ve kuş yemlikleri hazırladı.