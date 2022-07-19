Sakarya'da en özel annelere dikiş kursu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde anneler öğrenci oldu. Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören engelli bireylerin annelerine dikiş kursu verildi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları ile göz dolduruyor.

Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde eğitim gören engelli bireylerin anneleri, çocuklarının eğitimlerde olduğu sırada dikiş kursuna katıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyede engelli bireylerin aileleri memnuniyetlerini ifade ederek, çalışma için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere dönük eğitimlerinin yanı sıra engelli annelerinin de vakitlerini verimli değerlendirmesi için hayata geçirdiği uygulama hem engelli bireyler hem de ailelerini motive ediyor. Dikiş kursunda engelli anneleri sosyalleşiyor, yeteneklerini keşfediyor.