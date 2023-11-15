Sakarya'da Dünya Diyabet Günü’nde anlamlı çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla AKM önünde stant açtı. Diyabet hemşiresi, beslenme ve diyet uzmanın bulunduğu standa gelen vatandaşlar, şeker ölçümü ve düzenli beslenme ile ilgili bilgi aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel olarak AKM önünde stant açtı. Alanında uzman diyabet hemşiresi, beslenme ve diyet uzmanının bulunduğu standa gelen vatandaşlar şeker ölçümü yaptırdı. Yapılan ölçümler neticesinde risk haritaları çıkarttı.

Sağlık ekipleri açılan standa gelen vatandaşlara Tip-1 ve Tip-2 diyabet hastalıkları, sağlıklı beslenme ve diyabetli hastanın nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Vatandaşlardan gelen sorular alanında uzman kişiler tarafından cevaplandırıldı. Gerek görülen vatandaşlara hekime başvurmaları için önerilerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Belediye olarak Tıp Merkezimizde alanında uzman birçok hekimimizin yanı sıra diyabetli hastalarla yıllarca çalışmış dahiliye doktorumuz, beslenme uzmanı diyetisyenlerimiz ve sadece diyabetli hastaların ilaçlarını, tedavilerini, tahlillerini ve risk faktörlerini takip eden diyabet hemşirelerimiz ile diyabet hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Diyabetten korkmayalım, takip ve kontrollerimizi düzenli yaptıralım “denildi.