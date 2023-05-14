Sakarya'da dualar Büyükşehir’in şehit itfaiyecisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli olan ve elim bir kazada şehit olan Yusuf Turgut, vefatının 40. gününde merkez grup amirliğinde dualarla anıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yangın söndürme personeli olan 28 yaşındaki Yusuf Turgut, 40 gün önce acı bir kazada şehit olmuştu. Herkes tarafından sevilen, çalışkanlığı ve hoşgörüsüyle tanınan Büyükşehir’in genç personeli için yeniden bir dua gecesi düzenlendi.

Acı haberle tüm belediye çalışanlarını, ailesini ve sevenlerini yasa boğan Turgut için İtfaiye Merkez Grup Amirliği’nde bir mevlit yapıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm itfaiye personeli, belediye çalışanları Turgut’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Programda mesai arkadaşları şehit itfaiyeci için dualar etti, Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Görev süresi boyunca onlarca vatandaşın hayatını kurtaran, ekip arkadaşları için güven timsali olan Turgut için ilahiler okundu. Turgut’un cesur, çalışkan ve onurlu bir insan olduğundan bahseden arkadaşları, “Seni hiçbir zaman unutmayacağız” temennisini paylaştı.

Programda dualara ortak olan Başkan Ekrem Yüce, “Yusuf Turgut hepimiz için büyük bir acı oldu. Şehadet şerbetini içen arkadaşımızın cesaretli davranışları ve fedakarlıkları, her zaman hatırlanacak ve örnek alınacaktır. Bu zor zamanlarda, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yusuf Turgut'u saygı, sevgi, özlemle ve kalpten yaptığımız dualarımızla anıyoruz” dedi.

Bu arada Mevlit programının sonunda grup amirliği önünde Yusuf Turgut anısına fidanlar dikildi ve başkanlık makamına hatıra köşesi yapıldı. Turgut, Sakarya’da tanıyan çevreler tarafından saygısı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınıyordu. Şehadet haberinden 1 hafta sonra Şehit Yusuf Turgut’un ismi Büyükşehir’in Dörtyol İtfaiye Grup Amirliği’ne verildi.