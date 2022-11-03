Sakarya'da drama öğrencilerinden Kızılay Haftası'na özel çalışma
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SGM’de drama kursu öğrencileri 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kızılay haftası için farkındalık çalışması yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi drama kursu öğrencileri, Kızılay Haftası vesilesiyle dikkat çeken biretkinlik hazırladı.
Öğrenciler, Türk Kızılay’ının verdiği hizmetleri ve kan bağışının önemini drama dersinde öğrendikleriyle canlandırdı.
Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan haftada öğrenciler, Türk Kızılay’ının verdiği hizmetleri ve kan bağışının önemini drama yöntemi ile kurguladı.
Yapılan etkinlikte öğrencilerin bir kısmı yaralı rolünü oynarken, bir kısmı da doktor oldu. Drama sınıfının çalışması renkli görüntülere de sahne oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Rizespor
|11
|18
|6. Pendikspor
|10
|18
|7. Samsunspor
|11
|17
|8. Manisa FK
|10
|16
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|11
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|13
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Girona
|13
|13
|13. Mallorca
|12
|13
|14. Almeria
|12
|13
|15. Getafe
|12
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|12
|11
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4