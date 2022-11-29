Sakarya'da doğaseverler karlar arasında yürüdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti. Doğaseverler sonbaharın eşsiz güzelliğinin yanı sıra yüksek rakımlarda bembeyaz örtüyle karşılaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası ile devam etti. Sakarya’nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı bulan doğaseverler sonbaharın eşsiz güzelliğinin yanı sıra yüksek rakımlarda bembeyaz örtüyle karşılaştı.

Yeşilin ve mavinin bin bir rengi eşliğinde doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, gündelik hayatın stresinden uzaklaşmanın keyfini yaşadı.

Doğanın kalbine doğru yapılan yürüyüşte kışın habercisi olan sonbaharın düşen yaprakları, sarı ve kahverengine dönen renkler eşsiz bir mevsimsel güzelliği ziyaretçilerine sundu. Doğaseverler yürüyüş boyunca doğa ile içi içe olarak doğal güzelliklerin arasında bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Doğa yürüyüşlerimizde son olarak Taraklı’daydık. Karagöl-Acelle Yaylası parkurunda doğanın ve sonbaharın tüm güzelliklerini keşfettik. Sonbahar doğa yürüyüşlerimiz 4 Aralık Pazar günü Melekşe Oruç-Akçay Barajı parkuru ile sona erecek. Tüm doğaseverleri bekliyoruz” denildi.