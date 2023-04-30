Sakarya'da doğa yürüyüşleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri başlıyor. 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacağı doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor.

Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 7Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru ile gerçekleştirilecek. 6 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 18Haziran Pazar günü Kılıçkaya Zirve Parkuru ile sona erecek.

İLK PARKUR 7 MAYIS’TA

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri yeniden başlıyor. Yapılan açıklamada, “Doğaseverlerin merakla beklediği ilkbahar doğa yürüyüşleri takvimimiz belli oldu. İlkbahar doğa yürüyüşlerimiz 7 Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru başlıyor. Her parkurun kayıtlarının ilgili haftanın içerisinde yapılacağı yürüyüşler için ilk kayıt tarihi 1 Mayıs Pazartesi günü alınacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak kayıtlar için sistem 09.00’da açılacak ve risk belgesi doldurulacak. Her hafta 200 başvurunun alınacağı doğa yürüyüşleri biletleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığından temin edilecek” denildi.

2023 İLKBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ PARKUR TAKVİMİ

7 Mayıs Pazar-Karagöl/Acella/Çardaçık Parkuru (Parkur Uzunluğu 10-12 KM)

21 Mayıs Pazar-Eskiyayla/Akçay Barajı/Melekşe Oruç Parkuru (Parkur Uzunluğu 18-20 KM)

28 Mayıs Pazar-Turnalık/Çiğdem/Beşoluk Parkuru (Parkur Uzunluğu 16-18 KM)

4 Haziran Pazar-Yörük Yeri Parkuru (Parkur Uzunluğu 18-20 KM)

11 Haziran Pazar-Doğançay Şelalesi Parkuru (Parkur Uzunluğu 10-12 KM)

18 Haziran Pazar-Kılıçkaya Zirve Parkuru (Parkur Uzunluğu 14-16 KM)