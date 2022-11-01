Sakarya'da doğa tutkunları sonbaharın tonlarını keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğa Yürüyüşleri' programı kapsamında yaklaşık 100 doğa tutkunu Aslanlar Göleti rotasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara farklı programlarda, sosyal aktivitelerde buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olan ve şehirde artık gelenekselleşen 'Doğa Yürüyüşleri' programı, güzel görüntülere sahne oluyor. Doğaseverlerin son rotası ise elmalı ve Aslanlar Göleti oldu.

Adapazarı Elmalı Mahallesi'nde başlayan yaklaşık 50 kilometreli parkur, doğa harikası Aslanlar Göleti'nde sonlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin ekip liderleri eşliğinde yürüyen yaklaşık 100 doğa sevdalısı, keşfedilmemiş güzellikleri deneyimledi. Yürüyüşün fotoğrafları ise kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Doğançay, Yörükyeri rotalarından sonra keşfedilen Elmalı ve Aslanlar Göleti bölgesi sonbaharın en güzel tonlarını ortaya çıkardı. Yeşilin her tonu, sonbahar renkleri ve eşsiz göletiyle katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşadı. Doğa yürüyüşlerine özellikle sonbahar döneminde katılım yoğun oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızda doğayı seven, doğada hayat bulan her bir vatandaşımızı harika rotalarda buluşturuyoruz. Aslanlar ve Elmalı rotasında katılımcılar için keyifli bir deneyim yaşandı. Yürüyüşlere ara vermiyoruz ve haftaya da Akçay bölgesinde yürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz" denildi.