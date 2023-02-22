Sakarya'da depremzedeler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Sakarya’ya gelen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Sakarya’ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz şekilde gerçekleştirmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kart54 merkezlerine yapılacak başvuruların ardından Sakarya’nın misafirleri belediye otobüsleri ile ulaşımdan ücretsiz bir şekilde faydalanacak.

Depremin yaşandığı ilk an itibariyle bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 508 personel, 316 araç ile yaraları sarmak için seferber oldu.

200’e yakın yardım tırı vatandaşların katkılarıyla bölgeye ulaştırıldı. Adıyaman’da 400, Antakya’da ise 150 konteynerden oluşan yaşam alanları için de çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de sahada çalışmaları bizzat koordine etmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Sakarya’ya gelen depremzede vatandaşların şehre entegrasyonunu ve yaşamlarını kolaylaştırmak için şehir içi ulaşımlarını ücretsiz olacağını açıkladı. Sakarya’ya gelen depremzedeler Kart54’ün tüm ofislerinden başvurularını yapabilecek. AFAD’a kayıtlı olan ve afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren belgelerle birlikte başvurularını tamamlayabilecek. Yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen ve şehrimizin misafirlerinin hayatlarını kolaylaştırmaya, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” denildi.