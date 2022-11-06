Sakarya'da deforme olan eserler ciltle yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan cilt sanatı hayat buluyor. Akademisyen Songül Ergün, öğrencileriyle birlikte cilt sanatının derinliklerini keşfe çıkıyor. Deforme olan eserler, usta ellerde restore ediliyor. Kursiyerler, merkezde cilt sanatında ihtisaslaşıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan cilt sanatı hayat buluyor.

Sanatta ihtisaslaşmak, bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin alanında uzman isimlerle bir araya geldiği kurslarda, ortaya çok özel eserler çıkıyor. Merkezde devam eden 12 branştan biri olan cilt sanatı için hem geleneksel hem de modern teknikler kullanılıyor.

Akademisyen Songül Ergün, öğrencileriyle birlikte cilt sanatının derinliklerini keşfe çıktıklarını belirterek, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalında eğitim yapmanın çok değerli olduğunu söyledi. Ergün, "Kitabın yazılmasından okunmasına, korunmasından süslenmesine bizim için çok önemlidir. Korunması kapsamında da cilt sanatının ortaya çıkışı böylelikle başlıyor. Kursiyerlerimizin çoğunluğunu üniversiteli öğrenciler oluşturuyor ve bunlarda sanatla ilgilenen öğrenciler oluyor. Kendilerine yeni bir dal, meslek öğrenmiş oluyorlar” dedi.

Cilt sanatıyla uğraşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Merve Süel ise, cilt sanatıyla 10 sene boyunca çalıştığını belirterek, "Sakarya’daki bir atölyede modern cilt üzerine işler yaptım. Sonrasında Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde bir kurs açıldığını öğrendim. 3-4 senedir eğitim görmekteyim” dedi. Süel, modern ciltte şirazeleri hazır kullandıklarını, klasik ciltte öyle olmadığını eğitmenleri tarafından öğretildiğini belirtti.

