Sakarya'da çocuklar ve aileleri 'Millet'te buluştu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen açık hava etkinlikleri yine birbirinden farklı buluşmalara ev sahipliği yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan açık hava etkinlikleri, hafta sonları kültür sanat dostlarını buluşturuyor.
Cumartesi günü,kurtarma görevindeki Ralph’inhikayesi‘Oyun Bozan Ralph 2’ ve Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan ve baş rollerini Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta oyuncuların paylaştığı 1978 yapımı ‘Neşeli Günler’ filmi gösterime sunuldu.Büyükşehir Belediyesi bu gösterimlerle, farklı kuşakları bir arada sinema ile buluşturuyor.
Pazar eğlencesi ise Sakaryalı miniklerin severek izlediği Loop Sahne Ekibinin ‘Afacan Maymun’ adlı interaktif tiyatro oyunu ile başladı. Miniklerin kahkahalarla izlediği oyundayalan söylemenin kötü olduğu ve yardımlaşmanın önemi gibi değerler işlendi.Çocukların coşkuyla izlediği tiyatronun ardından kısa bir mola verilerek iyilik ve kötülüğün savaşını konu alan animasyon filmi ‘Çılgın Hırsız 3’ beyazperdeye yansıtıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Kasımpasa
|1
|3
|3. A.Demirspor
|1
|3
|4. Fenerbahçe
|1
|3
|5. Trabzonspor
|1
|3
|6. İstanbulspor
|1
|1
|7. Konyaspor
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Sivasspor
|1
|1
|10. Galatasaray
|1
|1
|11. Kayserispor
|1
|1
|12. Alanyaspor
|0
|0
|13. Beşiktaş
|0
|0
|14. Karagümrük
|0
|0
|15. Başakşehir
|0
|0
|16. Ankaragücü
|1
|0
|17. Gaziantep FK
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Antalyaspor
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Bodrumspor
|1
|3
|6. Eyüpspor
|1
|3
|7. Sakaryaspor
|1
|3
|8. Bandırmaspor
|1
|1
|9. Erzurumspor
|1
|1
|10. Altay
|0
|0
|11. Şanlıurfaspor
|0
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. Brentford
|1
|1
|8. Tottenham
|1
|1
|9. Bournemouth
|1
|1
|10. Chelsea
|1
|1
|11. Liverpool
|1
|1
|12. West Ham United
|1
|1
|13. M. United
|0
|0
|14. Wolves
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Rayo Vallecano
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Girona
|1
|1
|7. Las Palmas
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Getafe
|1
|1
|12. Atletico Madrid
|0
|0
|13. Cadiz
|0
|0
|14. Deportivo Alaves
|0
|0
|15. Granada
|0
|0
|16. Sevilla
|1
|0
|17. Villarreal
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0