Sakarya'da çocuklar ‘Kitaplar Ülkesi’nde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamındaAKM’de sahnelenen ‘Sırf Tiyatro’ ekibinin ‘Kitaplar Ülkesi’ oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,kültür sanat etkinlikleri ile 7’den 77’ye herkese tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

AKM’de sergilenen son oyunun konukları çocuklar oldu.‘Sırf Tiyatro’ ekibi tarafından ‘Kitaplar Ülkesi’ adlı eğitici ve bir o kadar da eğlenceli çocuk oyunusahnelendi.

İki farklı seansta sahnelenen oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Oyunun ardından sahnede minikleri selamlayan ekip “Sizlerle buluşma fırsatı sunanbelediyemize ve başkanımıza çok teşekkürler”ifadelerini kullandı.

Program miniklerin ve tiyatro ekibinin fotoğraf çekimiyle son buldu.