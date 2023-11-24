Sakarya'da çevre bilincine yakışır tesis ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında SASKİ personellerine yönelik SEKAY tesislerine gezi düzenledi. Gezi kapsamında personeller atık konusunda bilinçlendirilirken aynı zamanda atıkların geri dönüştürülmesine de tanıklık ettiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevreye duyarlı anlayışına yakışır şekilde düzenlediği tesis gezilerine bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EuropeanWeekforWasteReduction / EWWR) kapsamında düzenlenen tesis ziyaretinde personeller atık bilinci, atıkların doğada kaybolma süreleri ve geri dönüşümü gibi konularda çok değerli bilgiler edindiler.

Bu yıl 18-26 Kasım tarihleri arasında ‘Ambalajlar’ temasıyla düzenlenen Atık Azaltım Haftası’nda Sakarya’nın atıklarını geri kazanmak, karbon emisyonunu azaltmak amacıyla yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin sağlandığı ve organik gübre üretiminin yapıldığı Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim A.Ş. (SEKAY) tesisleri ziyaret edildi.