Sakarya'da Çark Deresi’ne köprü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vakit geçirebileceği Vagon Kıraathanesi'ni açılışa hazırlarken Çark Deresi üzerine vatandaşların yürüyerek park arasında geçiş sağlayabilecekleri estetik bir köprü inşa etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal donatı alanlarına önemli dokunuşlar yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların vakit geçirebileceği yeni sosyal alanların inşası için gündüz-gece çalışan Büyükşehir, şehre yeni sosyal tesisler kazandırıyor. Başkan Yüce'nin talimatıyla yapılan Uçak Kıraathanesi, Ters Ev'den sonra bu kez de şehrin sembolleşmiş ifadesi olan 'vagon' ile bir kıraathane yapılıyor.

Vagon üretimiyle bilinen, uzun yıllar fabrikaların işlediği Mithatpaşa bölgesinde Çark Deresi'nin hemen yanına inşa edilen mekânın en çok tercih edilen tesislerden bir tanesi olması bekleniyor. Yeşilin ve doğanın tam içinde, Sakarya'nın simgesi Çark Deresi'nin yanına yerleştirilen vagonun hazırlığı sürüyor. Vagonun içi kafe, restoran ve kütüphane alanları olarak işlenirken dışı da farklı renklere boyanıyor.

Ayrıca lokomotif kısmı da hem renk hem de iç dizayn anlamında dikkat çekici bir şekilde hazırlanıyor. Bunların yanı sıra kıraathane önüne Çark Deresi'nin böldüğü park alanındaki geçişler için kullanılacak bir köprü inşa ediliyor. Renkli ve güzel bir görünüme sahip olan köprü, tesise görsellik kattı. Şu anda köprünün ayakları ve montajı ile vagonun tüm bölümleri hazırlanıyor.