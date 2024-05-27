Sakarya'da büyüleyici deneyim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilkbahar doğa yürüyüşleri kapsamında tabiat tutkunları bu hafta Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi’nin eşsiz güzelliğini keşfetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri Sakarya’nın eşsiz doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Her yıl gerçekleştirilen ve çok yoğun bir talep gören doğa yürüyüşü programı bu hafta Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi Parkuru’nda devam etti.

EŞSİZ BİR DENEYİM

Tabiat tutkunları, geçmiş tarihlerde zengin bir maden olarak kullanılan ve taşların içerisinden akan berrak deresiyle büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bölgede unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştiren doğa tutkunları, günün ilk anından itibaren kendilerine ulaşım, egzersiz, rehberlik ve tüm konularda hizmet eden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

DOĞANIN KALBİNDE

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı spor yapmaya ve sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek, şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı noktasını göstermek amacıyla düzenlediğimiz doğa yürüyüşlerimiz Karasu-Kocaali arasında yer alan Maden Deresi Parkuruyla devam etti. Katılım sağlayan tüm doğa tutkunlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. Yürüyüşler için sakarya.bel.tr adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz” denildi.