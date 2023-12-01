Sakarya'da bu istasyonlar sürüşlerde rahatlık sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen‘40 Nokta 40 Rota’ projesinde montaj işlemleri ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayarak 40 farklı noktaya uygulanacak projede her noktaya bisiklet bankı, bisiklet park durağı, bisiklet sürücülerinin küçük onarımlarını yapabileceği tamir seti ve bisiklet pompası ile bisikletlilere özel çöp kutuları montajı gerçekleştiriliyor.

Sürüşlerde rahatlık sağlayacakbisiklet istasyonlarının montajı sürüyor.

Hayata geçirilen “40 Nokta 40 Rota” projesiyle şehrin bisiklet yollarında başlattığı çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, belirlenen noktalara bisikletlilere özel bisiklet bankı, bisiklet park durağı, bisiklet sürücülerinin küçük onarımlarını yapabileceği tamir seti ve bisiklet pompası ile bisikletlilere özel çöp kutuları montajı gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun mesaisiyle devam eden çalışmalar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayarak, Yazlık Kavşağı, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Vagon Park, Beşköprü gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölü kenarından Kocaeli sınırına kadar uzanan bisiklet yollarında uygulanacak.