Sakarya'da bisiklet yollarında kış temizliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kış bakımı kapsamında bisiklet yollarında temizleme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla ot ve diken temizliği gerçekleştiriliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kış bakımı kapsamında şehir genelinde kullanılan bisiklet yolları için düğmeye bastı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla ot, diken ve çöplerden arındırılan yollar, hijyenik görüntüsüyle bisiklet kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş sağlıyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayan1. 2. ve 3. etap bisiklet yolları, özellikle bisiklet sürücüleri tarafından yoğun olarak kullanılan bölgelerde hızlı ve etkin bir şekilde devam ediyor.