Son Dakika
Sakarya'da bisiklet yollarında boyama çalışması
YAŞAM 01.09.2023, 13:52
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bisiklet yollarına yeni rotalar eklerken mevcut yollarda da bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik, bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Boyama ekipleri bisiklet severlerin sıklıkla tercih ettiği, Yazlık Kavşağı ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi arasında bulunan bisiklet yolunda boyama işlemi gerçekleştirdi. Bisiklet sürücüleri için bisiklet yolları daha güvenli hale getirildi. Bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar düzenli olarak şehir genelinde devam edecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|3
|5
|3. Sivasspor
|3
|5
|4. Konyaspor
|3
|5
|5. Alanyaspor
|3
|5
|6. Kasımpasa
|3
|5
|7. Kayserispor
|3
|5
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Bandırmaspor
|3
|5
|7. Sakaryaspor
|3
|5
|8. Bodrumspor
|3
|4
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Kocaelispor
|3
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|6
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Valencia
|3
|6
|8. Rayo Vallecano
|3
|6
|9. Real Betis
|3
|4
|10. Cadiz
|3
|4
|11. Getafe
|3
|4
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Granada
|3
|3
|16. Las Palmas
|3
|2
|17. Mallorca
|3
|1
|18. Celta Vigo
|3
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü