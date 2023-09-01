Sakarya'da bisiklet yollarında boyama çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bisiklet yollarına yeni rotalar eklerken mevcut yollarda da bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik, bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Boyama ekipleri bisiklet severlerin sıklıkla tercih ettiği, Yazlık Kavşağı ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi arasında bulunan bisiklet yolunda boyama işlemi gerçekleştirdi. Bisiklet sürücüleri için bisiklet yolları daha güvenli hale getirildi. Bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar düzenli olarak şehir genelinde devam edecek.