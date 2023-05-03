Sakarya'da bisiklet yolları sezona hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği yapılıyor, temizlenen otların ardından bisiklet yolu ve çevresi ferah ve güzel bir görüntüye kavuşuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Temizlik ekipleri Necmettin Erbakan Bulvarı, Eski Kazımpaşa Caddesi, Çevreyolu Caddesi ve 2. Cadde’de ki bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği çalışması yaptı.

Titizlikle yürütülen çalışmayla temizlenen otların ardından bisiklet yolu ve çevresi ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.

Bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar düzenli olarak şehir genelinde devam edecek.