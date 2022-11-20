Sakarya'da bisiklet durakları yaygınlaştırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Bisiklet Şehri’ sloganıyla şehirde bisiklet kullanımını artıracak çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda şehir genelinde 100 yeni nesil bisiklet durağı kullanıma alınacak. Bunlardan biri ise Vagon Kıraathanesi önünde kuruldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Bisiklet Şehri Sakarya’ iddiasını uluslararası turnuvalara, şampiyonalara ev sahipliği yapmakla beraber vatandaşların bisiklet kullanımına özendirmek için yürüttüğü çalışmalarla da sürdürüyor.

Bisiklet kullanımının hayatın her alanına yaymak için şehrin çeşitli yerlerine bisiklet durakları montajlanıyor. Bu kapsamda zaman içerisinde deforme olan eski bisiklet durakları sökülerek yerine, bisikletler için daha güvenli bir sisteme sahip olan yeni bisiklet durakları monte ediliyor. Tahrip olan duraklar Büyükşehir atölyesinde kaynak, boya vb. gibi bakımları yapılarak yeniden hizmete kazandırılıyor.

YENİ TİP BİSİKLET DURAKLARI

Büyükşehir Belediyesi mevcut durakların üzerine yaptığı iyileştirmelerle bisiklet güvenliği, kapasite artışı gibi etkenleri üst düzeye çıkardı. Yeni tip bisiklet duraklarıyla beraber vatandaşlar bisikletlerini tekerlekten değil bisikletlerinin gövdelerinden bağlayacakları için daha güvenli bir bekleme süresi ortaya çıkacak.

Yeniden tasarlanan duraklarda tasarım olarak çift taraflı olarak bisiklet park etmenin önü açılarak mevcut kapasitenin üzerinde bisiklet park edilebilecek. Bu kapsamda son montajlardan bir tanesi Vagon Park’taki Vagon Kıraathanesi’nin yanına yapıldı. Yoğun şekilde ziyaret edilen parkta artık bisikletler güvenli şekilde park edilebilecek. Ayrıca şehrin muhtelif noktalarında toplamda 100 yeni nesil durağın montaj çalışmaları devam ediyor. Çalışma bittiğinde yeni duraklar şehrin dört bir yanında kullanıma alınacak.