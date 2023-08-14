Sakarya'da bir ayda 800 kişilik kamp kuruldu

Macera Park’ta farklı kuşakların bir araya geldiği Baba-Çocuk kampında dördüncü hafta geride kaldı. Babalar ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde 4 haftada toplam 800 kişilik kamp kuruldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgiyle takip edilen projesi Baba-Çocuk kampında 4. hafta geride kaldı.

Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda farklı kuşakların bir araya geldiği baba-çocuk kamplarına 4 haftada toplam 800 kişilik kamp kuruldu. Babaların çocuklarıyla güzel bir hafta sonu geçirdiği baba-çocuk kampları 4 hafta daha devam edecek.

Baba-çocuk kampı dördüncü haftasını geride bıraktı. 4 haftada toplam 800 kişilik kampın kurulduğu Macera Park’ta her hafta babalar ve çocuklar birlikte eğlence dolu vakit geçirdi. Babalarıyla birlikte kamp çadırı kurmayı, kamp ateşi yakmayı, kamp kuralları gibi birçok bilgiyi öğrenen çocuklar Macera Park’ın mini golf, langırt, satranç ve dart gibi oyun gruplarında eğlendiler. Çocuklar kamp ateşini yaktıktan sonra sinema etkinliğinde buluştu. Ayrıca masal dinletileri, kamp oyunları gibi birçok farklı etkinliğe sahne olan kampın sabahında ise Macera Park’ın eşsiz doğasında yürüyüş yapan babalar ve çocukları eşsiz bir hafta sonu geçirdi.Kampın son bölümünde ise çocukların heyecanla beklediği parkur tırmanışı ve zipline etkinliğine yapıldı.