Sakarya'da 'becerikli' minikler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitimler devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen Becerikli Eller dersinde minik öğrencilere el sanatları eğitimi verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi minik öğrencilerine yönelik eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Birçok farklı alanda eğitimlerin verildiği merkezde çocukların hem yeteneklerini keşfetmesi hem de kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Becerikli Eller dersiyle, minik öğrenciler el sanatlarının çeşitli türlerini öğrenerek boncuktan ve ipten bileklikler tasarladı. Eğitim esnasında oldukça keyifli olduğu gözlenen miniklerin ince motor becerilerini geliştirme ve tasarım yeteneğini değiştirme noktasında çok yönlü uygulamalar yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerin oldukça önemli olduğu vurgulanarak, “Çocuklarımızın el sanatları alanında çok önemli yetenekleri bulunuyor. Bizler burada bu eğitimlerle çocuklarımızın bu yeteneklerini keşfetmeleri ve aynı zamanda bu alanda kendilerini geliştirmeleri noktasında eğitimler veriyoruz” ifadelerine yer verildi.