Sakarya'da Başkan Yüce çarşı-pazar saha çalışmasında

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, seçim öncesi vatandaşla bire bir temas ettiği saha çalışmalarına Cuma Pazarı’nda devam ettiSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleriöncesinde vatandaşlarla kucaklaşıyor, onların taleplerini dinliyor.

Sakarya’da Cumhur İttifakı’nın güçlü listesiyle şehre değer katacak isimleri tanıtan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurdukları “Türkiye Yüzyılı’nın Sakarya’sı” hayalini anlatan Başkan Yüce, son olarak Adapazarı’nda kurulan Cuma Pazarı’ndaydı.

Saha çalışmalarına aralıksız devam eden Yüce, esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Milletvekili Adayı Akif Adnan Dizer ve partililerle birlikte pazarı dolaşan Yüce, bazı noktalarda tezgâh başına geçerek esnafın çalışmalarına dâhil oldu.

Yüce, 14 Mayıs’ın gelişen, büyüyen ve bölgede söz sahibi olan bir Sakarya’nın inşası için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hayaline ortak olmak için doğru tercihi yapacağız. Türkiye Yüzyılı’nın Sakarya’sı hayaliyle yeni bir ufuk açacağız”ifadelerini kullandı.

14 MAYIS’TA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Başkan Yüce, “AK Parti dönemi 20 yıldır Halka Hizmet, Hakka Hizmettir düsturuyla hareket etmektedir. Ekonomi, Uluslararası siyaset ve savunma sanayi başta olmak üzere, her alanda tüm engellemelere rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam eden bir Türkiye var. Bu gücün ve istikrarın devamlılığını sağlamak ve geleceğe daha emin adımlarla yürümek bizlerin elinde. İnşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte sandıkları patlatarak Türkiye’nin güçlü lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız. Güçlü bir Türkiye ancak güçlü bir lider ile varlığını koruyup devam ettirebilir. Bizler çok iyi biliyoruz ki, eğer bu ülkede 20 yıldır sürekli yükselen bir istikrar ve sürekli atağa geçen bir Türkiye varsa, bu Sayın Cumhurbaşkanımız sayesindedir” dedi.