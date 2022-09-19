Sakarya'da babalar, çocuklarıyla kampta

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin babaları ve çocukları sonbaharın başlangıcında doğa ile iç içe kampta buluşturan ‘Baba-Çocuk Sonbahar Kampı’ henüz ilk haftasında yoğun ilgi gördü, ortaya güzel manzaralar çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere yönelik olan aktiviteler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların doğa ile bir arada vakit geçirmelerine olanak sağlayan Büyükşehir, ‘Baba-Çocuk Sonbahar Kampı’ adlı yeni bir programla ilk misafirlerine kapılarını Macera Park’ta açtı.

Babalar, çocuklarıyla birlikte doğanın içinde bilgiyle, eğlenceyle, orman deneyimiyle harika bir hafta sonu geçirdi.

Çocuklarıyla birlikte hayatın tüm stresinden uzakta buluşma ve dinlenme fırsatı bulan babalar ve çocukları, katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sunan kampta birbirinden farklı etkinlikler yaptı. Hafta sonu programlarını babaları ile bir arada geçiren çocuklar; kamp ateşi, açık hava sineması, geleneksel okçuluk, doğa yürüyüşü, hacivat-karagöz oyunları başta olmak üzere birçok spor faaliyetlerinin gerçekleştirdi.

Kampın ikincisi ise 24-25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruların kamp tarihlerinden bir hafta önce başlayacağı etkinliklere, 0264 221 40 60 numaralı hattan kayıt yaptırılabilecek.