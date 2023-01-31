Sakarya'da ara tatilde film keyfi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak kültür sanat etkinliklerinin son programını çocuklara armağan etti. Döneminin en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Hayvanlar Şehri animasyon filmi, yarıyıl tatiline giren minik öğrencilerle buluşturuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e tüm sanatseverler için özenle hazırlamış olduğu Ocak kültür ve sanat etkinliklerinin sonuna gelindi.

AKM’de salonunda gerçekleşen Hayvanlar Şehri animasyon film gösteriminde, çocuklar kadar gençlerin de ilgisi yoğun oldu.Byron Howard’ın perdeye taşıdığı Hayvanlar Şehir (Zootopia) filmi, ilginç polisiye öyküsüyle izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikler ile ilgili bir açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, programların Şubat ayında da devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hız kesmeden devam edecektir. Halkımızın büyük bir teveccüh göstermiş olduğu Ocak ayı etkinliklerimiz tamamlanmıştır. Bu vesile ile Şubat ayı kültür sanat takviminin hazır olduğunu belirtmek isteriz.Belediyemiz tarafından özenle hazırlanan programlara katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder ve sanat dolu bir yaşam dileriz” ifadeleri kullanıldı.