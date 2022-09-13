Sakarya'da ahilik geleneği gelecek nesillere aktarılıyor

Sakarya'da Ahilik Haftası dolayısıyla SESOB’da gerçekleştirilen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, esnaflığın medeniyetlerin gelişmesinde hayati bir rol oynadığını belirterek, "Bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ahilik Haftası Kutlamaları münasebetiyle Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin düzenlemiş olduğu programa katıldı.

SESOB Başkan Hasan Alişan’ın ev sahipliği yaptığı programda Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Selda Dural, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları,SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, İl Müftüsü Hasan Başiş, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf yer aldı.

Sözlerine Yunus Emre’nin ‘Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz.’ ifadeleriyle başlayan Başkan Ekrem Yüce, ahilik kültürünün ‘hep birlikte, bölüşerek, büyük hedeflere yürümek’ mantığına dayandığını belirtti. Ahiliğin 7 ilkesinden bahseden Başkan Yüce, “Ahi Evran’ın ahiliğe göre iş hayatında başarılı olmanın yolu dürüstçe üretmekten, kardeşçe paylaşmaktan, emeğe ve kul hakkına saygı göstermekten geçmektedir. Ahiliğin yedi temel ilkesi vardır. İlk üç ilke olan; elini hep açık tut, sofranı hep açık tut, kapını hep açık tut cömertliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı ön plana çıkaran ilkelerdir. Diğer dördü ise; Ağzını hep kapalı tut, gözünü hep bağlı tut, eline hep sahip ol, diline her zaman sahip ol. Biz böyle bir geleneğin mirasçılarıyız. Bu ilkelere sahip çıkarsak Allah’ın izniyle hiçbir kriz, hiçbir sıkıntı bizi yıkamaz” ifadelerini kullandı.

SESOB Başkanı Hasan Alişan, ahiliğin amacının doğru ve ahlaklı insan yetiştirmek olduğunu belirterek, "SESOB olarak kaliteyi artırmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda mesleki yeterlilik sınav merkezini kurduk ve bu konuda öncü olduk. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesi de çok büyük katkılarda bulundu. Bundan ötürü Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ederim. Ahilik haftamız kutlu olsun” dedi.

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Ahilik ilkelerinin her insanda olması gereken yol gösterici ilkeler olduğunu ifade etti.

YILIN AHİSİ EFRAHİM ŞEKER

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından misafirlere ahi pilavı ikram edildi. Başkan Ekrem Yüce, yılın kalfası, çırağı ve ahisi olan isimlere ödül ve plaketlerini takdim etti. Yılın Ahisi olan Efrahim Şeker’e şed kuşatma töreninde kaftanı Vali Yardımsıı Ersin Emiroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce giydirerek, tebriklerini iletti.