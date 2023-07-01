Sakarya'da 7 bin kapağa müdahale ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme çalışmaları sonrasında estetik üstyapıyla buluşan noktalarda yol seviyesinin altında kalan rögar kapaklarına müdahale etmeye başladıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde güvenli ulaşım ve sağlıklı altyapı hatları için kapak yükseltme çalışmalarını başlattı.

Merkez ilçelerde başlatılan çalışmalar kapsamında üstyapısı yenilenen güzergâhlarda yol seviyesinin altında kaldığı tespit edilen 7 bin kapak yol seviyesi ile aynı hizaya getirilecek. Hem sürücülerin güvenliği hem de altyapı hatlarının steril olması için gerçekleştirilecek çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kurum tarafından yapılana açıklamada, “Yol seviyesinin altında kalan rögar kapakları zamanla dışarıda biriken atık maddeleri içeri almaya başlıyor. Şehrimize hizmet ederken her zaman ilk önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı. Bu düşünce ile başlattığımız çalışmalar kapsamında 7 bin kapağa müdahale ederek sağlıklı altyapımızı güvenle korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.