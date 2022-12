Sakarya'da 500 vatandaşın eli, ayağı oldular

Sakarya Büyükşehir belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) her yıl olduğu gibi 2022 yılında yaşlıların en zor anlarında yanındaydı. Sağlık durumundan ötürü iş yapamayan 188 yaşlının ev temizliğini Büyükşehir yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yaşlıların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Ekipler yaşlıların yaşadığı evlere giderek ihtiyaçları olan kişisel bakım, sağlık desteği ve evde temizlik hizmetleri ile yaşlıların zor zamanlarında yanında oluyorlar. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik verilen evde temizlik hizmeti sayesinde ev işlerinde zorlanan ve yaşı itibariyle sağlığının temizliğe el vermediği yaşlıların yüzü gülüyor.

İHTİYAÇ DUYULAN HER AN YADEM YANLARINDAYDI

Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla ihtiyaç duyan her vatandaşın kapısını çalan Büyükşehir YADEM ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların adreslerinde temizlik yapıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlıların her zaman yanında olan Büyükşehir, 2022 yılında toplam toplamda 188 vatandaşın 500ayrı tarihte ev temizliğini yaptı. Evdeki günlük rutin işlerini yapmakta zorlanan yaşlılara el uzatan YADEM, yaptığı her işte hayır duası alıyor.

Yaşlı bireylerin hayatlarında her an yanında olduklarını belirten YADEM’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın her bir köşesinde bizlere ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yaşlılık döneminde yalnız kalan, yardıma muhtaç olan her bir hemşerimize ulaşıyoruz. Onların yüzlerinde bıraktığımız ufak bir tebessüm, bizler için sevinç kaynağıdır. Kurduğumuz bu sistemle şehrimiz genelinde kendisini yalnız ve çaresiz hisseden hiçbir yaşlının kalmaması için gayretle çalışıyoruz. YADEM, kimsesizlerin kimi olmak için her an sahada” denildi.