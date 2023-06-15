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Sakarya'da 27 tür 20 bin meyve ağacı bilimsel büyüyecek

YAŞAM 15.06.2023, 18:37
Sakarya'da 27 tür 20 bin meyve ağacı bilimsel büyüyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arasında UTÇEM’de 500 dekar alanda dikimi yapılan 27 tür 65 çeşit 20 bin meyve ağacının bakım, gelişme, hastalık ve zararları ile tarım 4.0 uygulamalı yetiştiriciliği için protokol imzalandı. 27 tür 65 çeşit 20 bin meyve ağacı bilimsel çalışmalarla büyüyecekSAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arasında tarımsal çalışmalarda yeni bir protokol imzalandı.

AKOM’da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programda Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Pamukova Kaymakamı Kenan Aktaş, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları yer aldı.

Isparta Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ile imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, tarımın önemine vurgu yaptı.

Tarımın insanoğlunun yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, "Gelişmekte olan ülkelerde tarım; ekonominin en önemli sektörü konumundadır. Günümüzde tarımın önemi ekonominin yanı sıra sağlık açısından da çok kıymetlidir. Natürel ve kaliteli gıdaya, sertifikalı ürünlere olan talep arttı. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz” diye konuştu.

Erenler Alancuma Mahallesi'nde 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar büyüklüğündeki alanı ıslah ettiklerini anlatan Başkan Yüce, "MEB ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. 16 derslikli Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz. Dev projemiz UTÇEM’in içerisinde akademik kurumlarımızla iş birliği içinde gençlerimize tarımı öğreteceğiz” dedi.

27 TÜR 65 ÇEŞİT 20 BİN MEYVE FİDANI

İmzalanan protokolün tarımda yeni bir vizyon oluşturacağını ifade eden Yüce, “500 dekar alandan oluşan 36 parseldeki; 27 tür 65 çeşit toplamda 20 bin adet meyve fidanlarının; budama, gübreleme, zararlı ve hastalıklarla mücadele, bakım ve her türlü teknik eğitim ile danışmanlık işlemleri için iş birliğini amaçlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (MAREM) bizlere ‘Meyve Çeşitlerinde Genel Yetiştiricilik’ konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler vermesi ile bilinçleniyor, tarımsal kalkınmaya destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel tarım, endüstriyel üretim modelleri ve dünyanın en gelişmiş tekniklerini uygulayarak tarımda fark oluşturuyoruz. Hazırladığımız bu kıymetli projede başta Isparta Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi eğitime de ciddi katkılar sunduğunu ifade ederek, Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür etti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

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