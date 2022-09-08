Sakarya'da 14 branşta şölen gibi bir final

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM yaz okullarında 6 haftalık süre tamamlandı. 14 farklı branşta çocukları sevdikleri derslerle bir araya geldi. Yoğun geçen bu zaman diliminde öğrenciler kapanış programı için büyük bir gösteri hazırlayarak ailelerine edinmiş oldukları bilgileri sundular.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM)14 farklı branştan oluşan yaz kursları sona erdi.

Çocukların eğlenirken öğrendikleri SGM’ler, birçok farklı aktivitesi sayesinde her yaştan çocuğa hitap etmektedir. 6 hafta boyunca devam eden kurslar sayesinde minikler öğrenmiş oldukları tüm bilgileri ailelerine sunma fırsatı yakalayarak görkemli bir kapanış programı sergilediler.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 hafta boyunca bize kayıt yaptıran öğrencilerimizle birlikte 14 farklı branşta hem eğlenceli hem de öğretici zaman geçirdik. Öğrencilerimiz Drama dersinden İngilizceye, robotik kodlamadan akıl oyunlarına kadar yaz tatillerini değerlendirebilecekleri bir ortama kavuştular. 5 farklı merkezde düzenlendiğimiz kurslarımıza zengin öğretmen kadromuzla hizmet sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca verilen eğitimlerin yapısında öğrencilerimizin sıkılmadan eğlenerek öğreniyor olması da merkezimiz tarafından hassasiyetle üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Yoğun geçen bu 6 haftayı görkemli bir kapanış programı ile bitirdiğimiz için hem öğrencilerimiz hem de aileleri büyük bir gurur yaşadı. Bizlere bu imkânı sağlayan Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.