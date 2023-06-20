Sakarya'da 102. yıl etkinliklerine ücretsiz sefer
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’dan itibaren Demokrasi Meydanı’ndan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı etkinlik alanına Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı etkinlikleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiPoyrazlar Gölü Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı etkinlikleri için Demokrasi Meydanı’ndan ücretsiz otobüs seferlerinin düzenleneceğini açıkladı.
Yapılan paylaşımda, “21 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’dan itibaren Demokrasi Meydanı’ndan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı etkinlik alanına ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecektir. Ayrıca Poyrazlar minibüsleri de 15 araçla vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.
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