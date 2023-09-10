Sakarya Çark Deresi'nde rutin temizlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korumak için sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin simgelerinden biri haline gelen Çark Deresi ve çevresini korumakiçin gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Sıklıkla yapılan temizlik çalışmaları kapsamında dere etrafına ve içerisine atılan atıklar toplanırken aynı zamanda uzayan yabani otlar da biçildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Doğanın korunması ve şehrin estetik güzelliğinin bozulmaması için rutin çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği ve su kaynaklarının korunması konusunda hassasiyet bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.