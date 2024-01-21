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Sakarya caddelerine ışıltılı dokunuş

YAŞAM 21.01.2024, 13:23
Sakarya caddelerine ışıltılı dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Millet Bahçesi ve ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nı hayata geçirdiği dekoratif ışıklandırma çalışmasıyla estetik bir görüntüye kavuşturdu.

Sakarya (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal donatı alanlarını yaptığı özel dokunuşlarla güzelleştiriyor. Bunun yeni örnekleri de Sakarya Millet Bahçesi ve Serdivan’da bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda uygulandı.

Büyükşehir ekipleri, ilk olarak Sakarya Millet Bahçesi’nin tarihi giriş kapısına ve önüne dekoratif bir ışıklandırma uyguladı. Ayrıca hazırlanan ışıklı tabela hizmete alındı. Akşam saatlerinde aydınlanan sosyal donatı alanı, vatandaşların da beğenisini kazandı.

ÖNCE MİLLET BAHÇESİ, SONRA ASEM

Diğer bir çalışma ise Serdivan’da bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda yapıldı. Çarşı için hazırlanan aydınlatmalı ve ışık süslemeli tabela giriş bölümünde hizmete alındı. Mobilya işletmelerin bulunduğu çarşı, bu dokunuşla estetik bir görüntü kazandı.

Büyükşehir, şehrin ana caddelerinde ve yoğun şekilde kullanılan sosyal donatı alanlarında yenilikçi ve modern uygulamaları hayata geçirerek şehrin görsel zenginliğini güçlendiriyor.

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