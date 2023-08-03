Sakarya Büyükşehir yollar için gece mesaisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerindeki silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgileri yeniliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yaya geçitleri ve bordür boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehir merkezi ve 16 ilçede planlanan program dahilinde işlemler gerçekleştiren ekipler son olarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Yeni Bosna Caddesi'nde yaya geçitleri, ofset baskı ve yaya öncelikli uyarı görsel çalışmalarını tamamladı.

Ayrıca Erenler ilçesinde sınırlarında bulunan Sakarbaba Caddesi ve 1. Altgeçit çevresinde de çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Ekipler şehrin kalbini rengarenk dokunuşlarla ilmek ilmek işliyor.

Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda yayaların güvenliğini sağlamak ve trafiği daha düzenli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerinin yenileme çalışmalarına program dahilinde devam edilecek.