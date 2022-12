Sakarya Büyükşehir kimsesizlerin ailesi oluyor

Soğuk kış günlerinde sokakta kaldığı ve kimsesiz olduğu ihbarı yapılan vatandaşlara kucak açan Sakarya Büyükşehir Belediyesi yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı kimsesizlere aile oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘sosyal belediyecilik’ sloganıyla şehrin her bir noktasında vatandaşın kalbine dokunuyor. Kimsesizlerin ailesi oluyor, yardıma muhtaçlara el uzatıyor ve bir dokunuşa ihtiyaç duyan her bireyin toplumdaki yerini güçlendiriyor.

Sakarya’da özellikle son yılda Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Aşevi, Sosyal Mağaza, Sosyal Market ve Sosyal Kart projeleriyle binlerce kişinin elinden tutan Büyükşehir, tüm ihbarlara cevap veriyor.

Şehirdeki her sokakta, her köşe başında yalnız kalan, kimsesiz olanlara ulaşan Büyükşehir, özellikle soğuk kış günlerinde herkesin sıcak bir aşı ve barınacak bir çatısı olması için gayretle çalışıyor. Son günlerde kendilerine gelen ihbarlar ve sokakta yapılan keşifle tespit edilen her kimsesizin yüreğine dokunan Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, yalnızların ailesi oluyor. Sokakta bulundukları yerden alınarak önce sıcak bir yemekle buluşturulan vatandaşlar, daha sonra giyinme ihtiyaçlarını karşılıyor.

İşlemleri yapılan kimsesizlerin barınması için de ilk etapta geçici bir uygulama yapılıyor. Son olarak bugün Adapazarı Papuççular’da vatandaşların yağmur altında, soğukta kaldığı ihbarında bulunduğu kişi ekiplerce süratle bulunduğu yerden alındı. Yaşadığı İsveç’ten Türkiye’ye dönen genç adam ihtiyaçları karşılandıktan sonra geçici olarak bir yere yerleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “İmkânsızlıklar içinde sokakta kalan dostlarımızı görenler bizlere 444 40 54 – 3728 (dâhili) numarasından ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.