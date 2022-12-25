Sakarya Büyükşehir her daim vatandaşın yanında

Vatandaşların en zor anlarında yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin nakil ekibi, her gün yatağa bağımlı hastaların sağlık kuruluşlarına en doğru zamanda sevkini sağlamak için mesai harcıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya, onların elini tutmaya devam ediyor.

Sağlık alanında birçok yeni uygulamayı hayata geçiren, Büyükşehir Tıp Merkezi’ndeki faaliyetlerine hız veren, YADEM ile yaşlıların ailesi olan Büyükşehir, hasta sevki hizmetlerini de yoğunlaştırdı. Hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek adına programlanan hasta nakil ekibi her gün 2 ambulans ve alanında uzman sağlık personeliyle hizmet veriyor.

Sakarya’nın dört bir yanında yatalak hastalara evden hastaneye, hastaneden eve ulaşım hizmeti sağlayan Büyükşehir yardıma ihtiyaç duyan her bir vatandaşın en zor anında yanında oluyor. Hasta nakil hizmeti almak isteyen vatandaşlar Büyükşehir’e ‘Alo 153 Hattı’ndan ulaşıyor. Randevularını oluşturan vatandaşlar Büyükşehir’den 7 gün 24 saat sağlık hizmeti alıyor.

Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren hasta nakil araçları hafta sonu ise randevu sistemine göre nöbetçi ekipler talepleri karşılıyor. Hasta nakil aracı hizmetlerinden; Tıp Merkezi’ne bizzat başvurarak ya da 44 44 054 veya ALO 153 nolu telefonu arayarak vatandaşlar yararlanabilirler. Şehir içi ve dışı hasta nakil hizmeti veren hasta nakil işlemleri için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 54 (dahili:3518 veya 3530) numaralarından ulaşabilirler. Hasta nakil ambulansı sınıfında alan hasta nakil araçlarının acil vakaları taşıma yetkisi yoktur. Bu gibi durumlarda Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım Hattı aranmalıdır.