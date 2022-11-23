Sakarya Büyükşehir'den okullarda diş sağlığı taraması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında belirlenen okullarda diş taraması gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 21-27 Kasım ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında belirlenen okullarda diş taraması gerçekleştirildi.

Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan birçok okulda anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen diş taramasında alanında uzman diş hekimi ve hemşire, okullara giderek öğrencileri muayene ettiler. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitici videoları izleyen minikler, diş hekiminden ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler aldılar.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından Büyükşehir olarak önemli projelerde yer alıyoruz. Ekiplerimiz, ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında düzenlediğimiz sağlık taramalarına Adapazarı Murtaza Erdoğan İlkokulu’nda devam etti. Birinci sınıf öğrencilerine sağlıklı diş taraması yapan diş hekimimiz, minik öğrencilerin korkularını yenmesine de katkıda oldu. Yapılan çalışmalarımız artarak devam edecek. 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri gününü de kutluyoruz” denildi.