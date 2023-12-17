Sakarya Büyükşehir'den öğrencilere turizm gezisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programlarının konuğu bu kez SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler oldu. Gezide İl Ormanı’ndan Acarlar Longozu’na kadar birçok turizm merkezi ziyaret edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi çeşitli alanlarda düzenlediği gezi programlarına devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen gezilerin son konuğu SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir görünüm kazandırılarak şehrin sosyal yaşamına kazandırılan İl Ormanı Tabiat Parkı ile başlayan gezi programı Acarlar Longozu, Karasu Sahili, Karasu Yeni Mahalle gibi birçok turizm merkeziile devam etti..Sakarya’nın doğal güzellikleri başta olmak üzere, kültürel ve sosyal dokusuna dair gerçekleştirilen gezilerde, öğrenciler güzel havanın tadını çıkararak yürüyüş gerçekleştirdi.