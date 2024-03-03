Sakarya Büyükşehir'de iş sağlığına yeni bilinç

Sakarya Büyükşehir personeli iş sağlığı konusunda yeni bir bilinç kazandıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim ve geliştirme faaliyetlerine farklı alanlarda devam ediyor. Personeliyle hizmet ederken aynı zamanda geliştiren, çağın yeniliklerini yakalayan Büyükşehir, kurum içi eğitimlerine yeni programlar ekledi.

İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, kurumda çalışan personellere geniş kapsamlı bir “iş sağlığı” eğitimi verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin merkez kurum binasında verilen eğitime iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, temel iş sağlığı sorumluları ve eğitim alan personel katıldı.

Eğitim kapsamında çalışanların iş yerinde olumsuz durumlarla karşılaşmasını önlemek ve yaşanacak iş kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak konusunda önemli başlıklara değinildi. Büyükşehir, rahat ve güvenilir bir çalışma ortamının tesisi için bu alanda yoğun çalışma yürütüyor.

Eğitimde ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları konu başlıkları olarak detaylıca ifade edildi. Tüm bunların yanında çalışma ortamında ruh sağlığının korunması, beden bütünlüğünün sağlanması adına bazı oturumlar yapıldı.