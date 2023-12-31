Sakarya Büyükşehir 16 ilçenin kalbini ilmek ilmek işliyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ilçe merkezinde yaptığı soğuk çizgi çalışmasıyla bölge ulaşımına yeni bir estetik kattı ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde olduğu gibi Söğütlü ilçesinde de yol güvenliğini artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun bir mesai harcadı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Söğütlü Gündoğan Mahallesi’ndeki Adnan Menderes ve İsmet İnönü Caddesi’ni adeta ilmek ilmek işledi.
Mahalle içi yolları kapsayan 9 kilometrelik güzergahta soğuk şerit çizgisi uygulaması gerçekleştirildi. YOLBAK ekipleri, bir tablo gibi işledikleri ilçe merkezine yeni bir estetik katarken, ayrıca trafik güvenliğini sağlayacak çok önemli bir işlemi tamamlamış oldu. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın yollarını tablo gibi işliyor, sürücülerimize güvenli sürüş imkânı sunmak için yol çizgilerini büyük bir titizlikle tamamlıyoruz” denildi.
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|17
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|17
|22
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|17
|19
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|17
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|14. Adanaspor
|17
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|16
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|16
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|17
|9
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|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Aston Villa
|20
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|19
|40
|4. Arsenal
|19
|40
|5. Tottenham
|19
|36
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|19
|33
|7. M. United
|20
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|8. Brighton
|19
|30
|9. Newcastle
|19
|29
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|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|18
|25
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|20
|21
|14. Fulham
|19
|21
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|20
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|16. Brentford
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|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
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|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
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|38
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|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
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|7. Real Betis
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|28
|8. Getafe
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