Sakarya bisikleti Sakarya’ya sevdiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli bisiklet sürüş eğitimleri kapsamında 43 kişilik öğrenci grubu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde eğlenceli ve bilgiyle dolu bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın altı günü sürdürülen, güvenli bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin misafirleri bu kez 43 kişilik 8 ile 17 yaş arasında değişen öğrenci grubu oldu.

Program kapsamında öğrencilere bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisiklet kontrolü, ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, acil durumlarda yapılması gerekenler konularında bilgiler verildi. Eğitim hem uygulamalı hem de teorik olarak gerçekleştirildi.

Oldukça keyifli geçen eğitimle Sakarya’da sporu seven gençler arasında bisiklet alanında yetenekli isimlerin keşfedilmesi hedefleniyor. Sürücüler, iyi bir bisiklet sporcusu olmalarının önünü açacak eğitim programına yönlendiriliyor. Ayrıca bu program sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet takımı için altyapı takımı oluşturuluyor.

BİSİKLET HAYATIN BİR PARÇASI

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, bisikleti hayatımızın bir parçası yapmak için programlarımıza her gün daha fazla yoğunlaşıyoruz. Şehrimizin merkezinde, ilçelerde ve doğanın en harika olduğu noktalarda bisiklet yollarımızla, kiralık bisikletlerimizle ve birbirinden keyifli bisiklet rotalarımızla iki tekeri cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda profesyonel eğiticilerle 43 kişilik öğrenci grubumuza eğitim verdik. Buradaki amaç hem bisikleti daha çok sevdirmek hem de Büyükşehir’in imkânlarından faydalandırıp altyapı takımımızda profesyonel olarak geleceğin sporcularını yetiştirmek” denildi.