Sakarya Akyazı SGM’de 'Çocuk Hakları' coşkusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde öğrenciler hazırladıkları drama gösterisi ve mini konserle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü coşkuyla kutladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitimler Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) devam ediyor.

Her yaştan çocuklara farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitimlerde aralıksız sürüyor. Zaman zaman aileleriyle birlikte etkinliklere katılan öğrenciler SGM ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bu kapsamda düzenlen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü etkinliklerinde öğrenciler dilek sepeti ve hayal ağacı ile geleceğe dair duygularını, düşüncelerini dile getirdi. ‘Çocuk Hakları’, ‘Hayallerim’, ’Güzel sözler’ adlı drama gösterisi yapan öğrenciler büyük alkış aldı.

Program tüm öğretmen ve öğrencilerin ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını coşkulu bir şekilde söyleyerek son buldu.