Sakarya Akyazı SAMEK’te heyecan dolu sergi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’den 70’e tüm vatandaşlara sanatsal birçok alanda ve mesleki konularda eğitim veren SAMEK’in öğrencileri, görenleri büyüleyen el emeği göz nuru yüzlerce eseri yılsonu sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) programı kapsamında 7’den 70’e tüm vatandaşlara sanatın birçok dalında ve onlarca meslek özelinde dersler veriyor. Bu eğitimlere katılan genç, yaşlı binlerce vatandaştan bazısı meslek sahibi olarak koluna altın bir bilezik takıyor bazıları ise sanat konusunda ufkunu genişleterek kendisine ciddi bir katma değer sağlıyor.

Bu kapsamda Akyazı SAMEK merkezinde eğitim gören, yeteneklerini geliştiren öğrenciler katılımcıları büyüleyen bir yılsonu sergisine imza attı.

Dönem boyunca çalışan ve birbirinden güzel eserleri ortaya koyan sanatseverler ve meslek kursu öğrencileri, yeteneklerini bu sergide görücüye çıkardı. Akyazı SAMEK’in sergisinde347 kursiyerin13 branşta yıl boyunca üzerinde çalıştığı el emeği göz nuru 334 eser, görenleri hayran bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) ile Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi eğitimleri kapsamında ahşap boyama, çeyiz, dekoratif el sanatları, el nakışları, dantel anglez, giyimi iğne oyası, çini tığ şiş örücülüğü, kırkyama, filografi, tezhip ve resim atölyelerinde 347 kursiyer 975 eser icra etti.

SAMEK’in diğer ilçelerde açtığı kurslarda da yılsonu sergileri gerçekleştirilecek. 29 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’da Sapanca SAMEK ve 29 Mayıs Çarşamba saat 14:00’da Arifiye SAMEK’te sergi kapılarını açılacak.