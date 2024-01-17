Sakarya Akyazı'da Ada Caddesi'ne yeni çehre

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Ada Caddesi’nde başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Altyapı çalışmalarının sona erdiği 5 bin 500 metrelik uzunluğa sahip Ada Caddesi’nde kaldırımlarda da yenileme işlemleri tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi estetik bir kent görüntüsünün inşası için gündüz-gece çalışmaya devam ediyor.

Şehir merkezi ve 16 ilçede caddelerde dönüşüm işlemleri gerçekleştiren Büyükşehir’in son adresi Akyazı Ada Caddesi oldu. İçme suyu ve yağmur suyu altyapısı tamamlanan 5 bin 500 metre uzunluğundaki caddede kaldırım çalışmaları da tamamlandı. 3 metre genişlikteki kaldırım çalışması tamamlanan caddede sıcak asfalt çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ‘Bölgede içme suyu ve yağmur suyu hatlarını SASKİ marifetiyle tamamladık. İnşa ettiğimiz altyapıyla ciddi oranda su tasarrufu sağlayarak, zaman zaman yaşanan su kesintilerinin de önüne geçtik. Altyapı çalışmalarımızın akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda yapmış olduğumuz 3 metre genişliğinde ve 5 bin 500 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmalarımızı da bitirdik. Kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimi yapılacağı caddemiz Akyazı’ya hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tamamında, hemşerilerimizin konforu için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” denildi.